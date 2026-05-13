«Податок на Google» приніс Україні майже 7 мільярдів гривень

За перші чотири місяці 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд гривень так званого «податку на Google». Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

У валютному еквіваленті це:

- 52 млн євро;

- 97,6 млн доларів США.

За її словами, надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року.

Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming.

«Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Йдеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн-ігри, застосунки, маркетплейси.

До речі, з початку цього року ще 9 компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні.

Загалом на сьогодні – вже 154 міжнародні компанії, які офіційно сплачують «податок на Google», - додала посадовиця.

