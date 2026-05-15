Удар по Киеву: количество погибших выросло до 24, поисковая операция продолжается

08:24, 15 мая 2026
Число погибших в Дарницком районе возросло до 24 человек, среди них — трое детей, еще десятки жителей могут оставаться под завалами.
В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 14 мая количество жертв достигло 24, среди них — трое детей. Спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома в Дарницком районе столицы.

По данным ГСЧС, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Этот удар стал одним из самых масштабных с самого начала полномасштабного вторжения.

По Киеву враг выпустил 56 ракет и 675 дронов. Разрушение было зафиксировано в столице, Киевской области и других регионах страны.

По состоянию на 08:00 15 мая количество жертв в Дарницком районе возросло до 24 человек, среди которых трое детей. Спасатели уже вывезли более 3180 кубометров строительных обломков, а кинологи обследовали около 2800 квадратных метров территории. Психологическую помощь оказали около 400 пострадавшим. Поисково-спасательные работы продолжаются.

