Удар по Києву: кількість загиблих зросла до 24, пошукова операція триває

Кількість загиблих у Дарницькому районі зросла до 24 людей, серед них — троє дітей, ще десятки мешканців можуть залишатися під завалами.

фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 14 травня кількість жертв сягнула 24, серед них — троє дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку в Дарницькому районі столиці.

За даними ДСНС, ще 20 людей вважаються зниклими безвісти. Цей удар став одним із наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення.

По Києву ворог випустив 56 ракет і 675 дронів. Руйнування зафіксували у столиці, Київській області та інших регіонах країни.

Станом на 08:00 15 травня кількість жертв у Дарницькому районі зросла до 24 людей, серед яких троє дітей. Рятувальники вже вивезли понад 3180 кубометрів будівельних уламків, а кінологи обстежили близько 2800 квадратних метрів території. Психологічну допомогу надали майже 400 постраждалим. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.