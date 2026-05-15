  1. В Україні

Удар по Києву: кількість загиблих зросла до 24, пошукова операція триває

08:24, 15 травня 2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі зросла до 24 людей, серед них — троє дітей, ще десятки мешканців можуть залишатися під завалами.
фото: ДСНС
Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 14 травня кількість жертв сягнула 24, серед них — троє дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку в Дарницькому районі столиці.

За даними ДСНС, ще 20 людей вважаються зниклими безвісти. Цей удар став одним із наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення.

По Києву ворог випустив 56 ракет і 675 дронів. Руйнування зафіксували у столиці, Київській області та інших регіонах країни.

Станом на 08:00 15 травня кількість жертв у Дарницькому районі зросла до 24 людей, серед яких троє дітей. Рятувальники вже вивезли понад 3180 кубометрів будівельних уламків, а кінологи обстежили близько 2800 квадратних метрів території. Психологічну допомогу надали майже 400 постраждалим. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

