  В Украине

В Украине увеличилось количество дел о буллинге в школах, но родители боятся жаловаться

13:00, 15 мая 2026
По словам адвоката, часто родители боятся конфликта со школой, давления коллектива или не верят, что официальное обращение поможет защитить ребенка.
В 2025 году правоохранители составили 285 протоколов о буллинге участников образовательного процесса. Это на 8% больше, чем годом ранее.

По данным Опендатабота, в среднем в течение учебного года в прошлом году фиксировали 32 протокола в месяц. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 37 дел в месяц.

В то же время в 2026 году ситуация несколько улучшилась. С начала года зафиксировано 107 протоколов о травле — это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В среднем речь идет о 27 делах в месяц.

Однако глава Комитета НААУ по вопросам семейного права Лариса Гретченко отмечает, что официальная статистика не отражает полного масштаба проблемы.

По ее словам, родители часто избегают конфликтов с учреждениями образования из-за страха давления или отсутствия альтернатив для обучения ребенка. Также многие не верят, что официальные обращения помогут реально защитить детей.

В то же время увеличилось количество дел, дошедших до суда. Если в 2021 году решения выносились лишь в 55% случаев, то в 2025 году суды рассмотрели 75% дел. В этом году статистика пока скромнее: решение принято лишь в 41% дел.

Чаще всего буллинг фиксируется именно среди детей и подростков (ч.3 ст. 173-4 КУоАП). 58% всех дел в 2025 году касались травли со стороны малолетних (до 14 лет) и несовершеннолетних (14–18 лет) — 164 протокола. В этом году таких дел уже 67.

После резкого спада в первый год полномасштабной войны снова увеличилось количество случаев буллинга со стороны взрослых (ч.1 ст. 173-4 КУоАП). 65 таких случаев зафиксировала полиция в 2025 году — это на 14% больше, чем годом ранее.

Также растет количество дел о повторном или групповом буллинге со стороны взрослых (ч.2 ст. 173-4 КУоАП). В прошлом году было 16 таких протоколов — в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Почти все эти дела уже рассмотрены судами: в 15 из 16 случаев вынесено решение.

А вот среди детей и подростков групповой буллинг (ч.4 ст. 173-4 КУоАП) постепенно идет на спад. 24 таких случая зафиксировали в 2025 году. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Больше всего таких историй было в 2023 году — тогда было 34 протокола.

Отдельно наказывают и руководителей школ, которые замалчивают случаи травли (ч.5 ст. 173-4 КУоАП). В прошлом году из-за непредоставления информации о буллинге составили 16 протоколов. Это на 23% больше, чем до полномасштабной войны. Причем суды все чаще выносят решения и по таким делам: в прошлом году — в 88% случаев.

суд школа

