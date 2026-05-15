В Україні побільшало справ про булінг у школах, але батьки бояться скаржитися

За словами адвокатки, часто батьки бояться конфлікту зі школою, тиску колективу або не вірять, що офіційне звернення допоможе захистити дитину.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році правоохоронці склали 285 протоколів про булінг учасників освітнього процесу. Це на 8% більше, ніж роком раніше.

За даними Опендатаботу, у середньому протягом навчального року торік фіксували 32 протоколи на місяць. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 37 справ щомісяця.

Водночас у 2026 році ситуація дещо покращилася. Від початку року зафіксовано 107 протоколів про цькування — це на 18% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. У середньому йдеться про 27 справ на місяць.

Однак голова Комітету НААУ з питань сімейного права Лариса Гретченко зазначає, що офіційна статистика не відображає повного масштабу проблеми.

За її словами, батьки часто уникають конфліктів із закладами освіти через страх тиску або відсутність альтернатив для навчання дитини. Також багато хто не вірить, що офіційні звернення допоможуть реально захистити дітей.

Водночас збільшилась кількість справ, що дійшла до суду. Якщо у 2021 році рішення ухвалювали лише у 55% випадків, то у 2025 році суди розглянули 75% справ. Цьогоріч статистика поки скромніша: рішення ухвалено лише у 41% справ.

Найчастіше булінг фіксують саме серед дітей та підлітків (ч.3 ст. 173-4 КУпАП). 58% усіх справ у 2025 році стосувалися цькування з боку малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (14-18 років) — 164 протоколи. Цьогоріч таких справ уже 67.

Після різкого спаду у перший рік повномасштабної війни знову побільшало випадків булінгу з боку дорослих (ч.1 ст. 173-4 КУпАП). 65 таких випадків зафіксувала поліція у 2025 році — це на 14% більше, ніж роком раніше.

Також зростає кількість справ про повторний або груповий булінг з боку дорослих (ч.2 ст. 173-4 КУпАП). Торік було 16 таких протоколів — у 1,5 раза більше, ніж у 2024 році. Майже всі ці справи вже розглянули суди: у 15 із 16 випадків рішення винесено.

А от серед дітей та підлітків груповий булінг (ч.4 ст. 173-4 КУпАП) поступово йде на спад. 24 такі випадки зафіксували у 2025 році. Це на 20% менше, ніж роком раніше. Найбільше таких історій було у 2023 році — тоді було 34 протоколи.

Окремо карають і керівників шкіл, які замовчують випадки цькування (ч.5 ст. 173-4 КУпАП). Торік через неповідомлення про булінг склали 16 протоколів. Це на 23% більше, ніж до повномасштабної війни. Причому суди дедалі частіше ухвалюють рішення й у таких справах: торік — у 88% випадків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.