  В Украине

ГБР и СБУ разоблачили должностное лицо правоохранительных органов, которое угрожало бизнесмену ТЦК

13:54, 15 мая 2026
Заместитель начальника отделения одного из правоохранительных органов требовал $5 тысяч у бизнесмена.
Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили заместителя начальника отделения одного из правоохранительных органов, которого подозревают в вымогательстве взятки у предпринимателя.

По данным следствия, должностное лицо требовало у местного бизнесмена 5 тысяч долларов США за невмешательство в его деятельность, а также за непривлечение его родственника к уголовной ответственности за подачу якобы фиктивных документов в ТЦК.

Кроме того, правоохранитель угрожал в случае отказа от передачи средств инициировать уголовное преследование самого предпринимателя, отменить ему отсрочку от мобилизации и добиться призыва мужчин на военную службу.

Следователи задокументировали неоднократные встречи и телефонные разговоры между фигурантами и заявителем. По версии правоохранителей, для сокрытия своих действий участники схемы использовали посредников и сторонних лиц.

Передача средств произошла на территории автозаправочной станции в Коломыи. Деньги передали заранее определенному посреднику, после чего 14 мая сотрудники ГБР задержали должностное лицо.

Как отметили в ГБР, фигуранту сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьего лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц и сопряженном с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Планируется подать в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о его отстранении от должности.

бизнес ГБР ТЦК

