ДБР і СБУ викрили посадовця правоохоронних органів, який погрожував бізнесмену ТЦК

Заступник начальник відділення одного з правоохоронних органів вимагав $5 тисяч з бізнесмена.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР спільно зі СБУ викрили заступника начальника відділення одного з правоохоронних органів, якого підозрюють у вимаганні хабаря у підприємця.

За даними слідства, посадовець вимагав у місцевого бізнесмена 5 тисяч доларів США за невтручання у його діяльність, а також за непритягнення його родича до кримінальної відповідальності за подання нібито подання фіктивних документів до ТЦК.

Крім того, правоохоронець погрожував у разі відмови від передачі коштів ініціювати кримінальне переслідування самого підприємця, скасувати йому відстрочку від мобілізації та домогтися призову чоловіків на військову службу.

Слідчі задокументували неодноразові зустрічі та телефонні розмови між фігурантами і заявником. За версією правоохоронців, для приховування своїх дій учасники схеми використовували посередників та сторонніх осіб.

Передача коштів відбулася на території автозаправної станції у Коломия. Гроші передали заздалегідь визначеному посереднику, після чого 14 травня працівники ДБР затримали посадовця.

Як зазначили у ДБР, фігуранту повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Планується подати до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про його відсторонення від посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.