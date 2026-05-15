  1. В Украине

Теневой рынок вейпов на 125 млн грн: Руслан Кравченко сообщил о спецоперации с 150 обысками

12:34, 15 мая 2026
В рамках спецоперации были изъяты продукция, оборудование, наличные, техника, черновая бухгалтерия и другое имущество на более чем 125 млн грн.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Киевской, Винницкой и Одесской областях правоохранители провели масштабную спецоперацию против теневого рынка жидкостей для электронных сигарет.

По его словам, всего было проведено более 150 обысков. Изъяты продукция, оборудование, наличные, техника, черновая бухгалтерия и другое имущество на сумму более 125 млн грн.

«Регионы разные — схемы похожие. Прокуроры и правоохранители отработали все ключевые этапы: от нелегальных производств, фасовки и хранения, до логистики, продажи через магазины, финансовых операций и каналов сбыта по Украине.

Участники продавали покупателям никотиносодержащую продукцию в обход законодательных ограничений. Готовые жидкости для вейпов маскировали под отдельные компоненты: глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин. В отдельных случаях никотиносодержащую смесь передавали покупателям как «подарок». Никакого государственного контроля или уплаты акцизного налога.

Такие жидкости не проходят проверок качества, не имеют сертификации и могут содержать опасные вещества. Люди не знают, что именно они вдыхают», — сказал он.

Руслан Кравченко подчеркнул, что наиболее масштабная часть операции была в Киеве и Киевской области. Организованная группа наладила полный цикл изготовления и сбыта жидкостей для электронных сигарет через сеть магазинов.

«Во время более чем 100 обысков изъяты линии для розлива и фасовки жидкостей, тонны сырья, имущество на сумму более 120 млн грн, в частности: 3 линии для розлива и фасовки; более 708 тыс. единиц ароматизаторов, глицерина и никотина, а также более 600 литров пропиленгликоля — всего почти 9 тыс. литров жидкостей; более 36 тыс. устройств для курения жидкостей и комплектующих; телефоны, компьютерная техника, черновые записи и бухгалтерские документы.

Далее Винницкая область. 26-летний организатор привлек двух сообщниц, сбывал незаконные жидкости через магазины, а для прикрытия финансовых операций использовал 12 подставных ФЛП. Оборот составлял почти 67 млн грн. Изъяты наличные, тысячи POD-систем, десятки тысяч картриджей и почти 93 тыс. емкостей с жидкостями. Троим участникам группы сообщено о подозрении, организатору — дополнительно легализация преступных доходов. Всем избраны меры пресечения.

А в Одессе также проведено 11 обысков в точках продажи подакцизного товара без документов. Изъято товаров на более чем 4,8 млн грн: электронные сигареты, жидкости к ним, безакцизные сигареты, кальянный табак, техника, мобильные телефоны, черновая бухгалтерия, а также более 12 тыс. единиц глицерина, почти 7 тыс. единиц никотина, около 17 тыс. единиц ароматизаторов и более 2 600 картриджей для электронных сигарет», — сказал он.

Генпрокурор добавил, что все изъятое направлено на экспертизу. Следствие продолжается. Устанавливается полный круг причастных к схемам лиц.

«Моя позиция принципиальна: нелегальный рынок, который зарабатывает на зависимости и рисках для здоровья, будет системно уничтожаться. Работаем дальше», — заявил Руслан Кравченко.







