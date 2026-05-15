Тіньовий ринок вейпів на 125 млн грн: Руслан Кравченко повідомив про спецоперацію з 150 обшуками

У рамках спецоперації було вилучено продукцію, обладнання, готівку, техніку, чорнову бухгалтерію та інше майно на понад 125 млн грн.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що на Київщині, Вінниччині та Одещині правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти тіньового ринку рідин для електронних сигарет.

За його словами, загалом було проведено понад 150 обшуків. Вилучено продукцію, обладнання, готівку, техніку, чорнову бухгалтерію та інше майно на понад 125 млн грн.

«Регіони різні – схеми подібні. Прокурори та правоохоронці відпрацювали всі ключові етапи: від нелегальних виробництв, фасування та зберігання, до логістики, продажу через магазини, фінансові операції та канали збуту по Україні.

Учасники продавали покупцям нікотиновмісну продукцію в обхід законодавчих обмежень. Готові рідини для вейпів маскували під окремі компоненти: гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори та нікотин. В окремих випадках нікотиновмісну суміш передавали покупцям як «подарунок». Жодного державного контролю чи сплати акцизного податку.

Такі рідини не проходять перевірок якості, не мають сертифікації і можуть містити небезпечні речовини. Люди не знають, що саме вони вдихають», - сказав він.

Руслан Кравченко підкреслив, що наймасштабніша частина була у Києві та Київській області. Організована група налагодила повний цикл виготовлення та збуту рідин для електронних сигарет через мережу магазинів.

«Під час понад 100 обшуків вилучено лінії для розливу та фасування рідин, тонни сировини, майно на понад 120 млн грн, зокрема: 3 лінії для розливу та фасування; понад 708 тис. одиниць ароматизаторів, гліцерину та нікотину, а також понад 600 літрів пропіленгліколю – загалом майже 9 тис. літрів рідин; понад 36 тис. пристроїв для куріння рідин та комплектуючих; телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи й бухгалтерські документи.

Далі Вінниччина. 26-річний організатор залучив двох спільниць, збував незаконні рідини через магазини, а для прикриття фінансових операцій використовував 12 підставних ФОПів. Оборот складав майже 67 млн грн. Вилучено готівку, тисячі POD-систем, десятки тисяч картриджів і майже 93 тис. ємностей із рідинами. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру, організатору – додатково легалізація злочинних доходів. Усім обрано запобіжні заходи.

А в Одесі також 11 обшуків у точках продажу підакцизного товару без документів. Вилучено товарів на понад 4,8 млн грн: електронні сигарети, рідини до них, безакцизні сигарети, кальянний тютюн, техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, а також більше 12 тис. одиниць гліцерину, майже 7 тис. одиниць нікотину, близько 17 тис. одиниць ароматизаторів і понад 2 600 картриджів для електронних сигарет», - сказав він.

Генпрокурор додав, що усе вилучене направлено на експертизу. Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних до схем осіб.

«Моя позиція принципова: нелегальний ринок, який заробляє на залежності та ризиках для здоров’я, буде системно знищуватись. Працюємо далі», - заявив Руслан Кравченко.

