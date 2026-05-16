В Полтавской области женщина заболела ботулизмом после инъекции ботокса в частном кабинете

В Полтавской области впервые зарегистрирован ятрогенный ботулизм после введения ботулотоксина, не связанный с пищевым отравлением.

В Полтавской области впервые зарегистрирован случай ятрогенного ботулизма, возникшего после косметологической процедуры, а не в результате пищевого отравления. Об этом сообщил Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

По информации специалистов, женщина заболела после введения ботулотоксина — препарата на основе ботулинического токсина — в частном косметологическом кабинете.

После процедуры у пациентки возникло сильное отравление. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков. Ее состояние оценивают как средней тяжести. Врачи своевременно ввели противоботулинический антитоксин.

В центре контроля и профилактики заболеваний отметили, что ботулотоксин является зарегистрированным лекарственным средством, однако его применение требует профессионального подхода. Системное отравление после введения препарата считается серьезной побочной реакцией.

Это уже второй случай ботулизма в Полтавской области в 2026 году. Первый был связан с употреблением вяленой рыбы.

Специалисты напомнили о симптомах, которые могут свидетельствовать о ботулизме. Среди них — нарушение зрения, двоение или «туман» перед глазами, сильная сухость во рту, изменение голоса, затрудненное глотание, мышечная слабость, сильная усталость и головокружение.

В Полтавском областном центре по контролю и профилактике заболеваний призвали ответственно подходить к выбору косметологических услуг, проверять наличие у заведений медицинской лицензии и сертификацию препаратов, а при появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачу.

