На Полтавщині жінка захворіла на ботулізм після ін’єкції ботоксу в приватному кабінеті

У Полтавській області вперше зареєстрували випадок ятрогенного ботулізму, який виник після косметологічної процедури, а не через харчове отруєння. Про це повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За інформацією фахівців, жінка захворіла після введення ботулотоксину — препарату на основі ботулінічного токсину — у приватному косметологічному кабінеті.

Після процедури у пацієнтки виникло сильне отруєння. Наразі вона перебуває у лікарні під наглядом медиків. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Лікарі вчасно ввели протиботулінічний антитоксин.

У центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що ботулотоксин є зареєстрованим лікарським засобом, однак його застосування потребує професійного підходу. Системне отруєння після введення препарату вважається серйозною побічною реакцією.

Це вже другий випадок ботулізму на Полтавщині у 2026 році. Перший був пов’язаний із вживанням в’яленої риби.

Фахівці нагадали про симптоми, які можуть свідчити про ботулізм. Серед них — порушення зору, двоїння або «туман» перед очима, сильна сухість у роті, зміна голосу, утруднене ковтання, м’язова слабкість, сильна втома та запаморочення.

У Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб закликали відповідально ставитися до вибору косметологічних послуг, перевіряти наявність медичної ліцензії у закладів та сертифікацію препаратів, а у разі появи перших симптомів негайно звертатися до лікаря.

