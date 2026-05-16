Подъемная помощь военным: кто имеет право на выплату и как оформить

Подъемная помощь — это денежная выплата, которую государство предоставляет военнослужащим в случае переезда в другой населенный пункт в связи со сменой места службы. Вместе с ней выплачиваются суточные — за каждый день пребывания в пути военнослужащего и членов семьи, переехавших вместе с ним. Обе выплаты регулирует приказ Министерства обороны Украины от 5 февраля 2018 года № 45 (действующий, в редакции от 1 ноября 2024 года).

Право на такую помощь имеют военнослужащие по контракту и офицеры, проходящие службу по призыву.

В то же время мобилизованные военнослужащие права на подъемную помощь не имеют.

Основанием для выплаты является переезд в другой населенный пункт в связи с:

назначением на новую должность;

передислокацией воинской части;

обучением в военном учебном заведении сроком более шести месяцев;

переводом между подразделениями, расположенными в разных населенных пунктах;

возвращением после службы или обучения за границей.

Размер выплаты составляет 100% месячного денежного обеспечения военнослужащего и

50% месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.

Чтобы получить подъемную помощь, после прибытия к новому месту службы военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части. После этого издается соответствующий приказ, а выплату осуществляют по новому месту службы. Подать документы на оформление помощи можно в течение трех лет с момента возникновения права на нее.

