  1. В Україні

Підйомна допомога військовим: хто має право на виплату та як оформити

11:31, 16 травня 2026
Підйомна допомога це грошова виплата, яку держава надає військовослужбовцям у разі переїзду в інший населений пункт у зв'язку зі зміною місця служби.
При зміні місця служби військовослужбовці можуть отримати так звану «підйомну допомогу» — грошову виплату від держави, яка компенсує витрати на переїзд до нового місця служби. Про це нагадали у Міністерстві оборони.

Підйомна допомога це грошова виплата, яку держава надає військовослужбовцям у разі переїзду в інший населений пункт у зв'язку зі зміною місця служби. Разом із нею виплачують добові — за кожен день перебування в дорозі військовослужбовця та членів сім'ї, які переїхали разом. Обидві виплати регулює наказ Міністерства оборони України від 5 лютого 2018 року № 45 (чинний, у редакції від 1 листопада 2024 року). 

Право на таку допомогу мають військовослужбовці за контрактом і офіцери, які проходять службу за призовом.

Водночас мобілізовані військовослужбовці права на підйомну допомогу не мають.

Підставою для виплати є переїзд до іншого населеного пункту у зв’язку з:

-  призначенням на нову посаду;

- передислокацією військової частини;

- навчанням у військовому закладі терміном понад шість місяців;

- переведенням між підрозділами, які розташовані у різних населених пунктах;

- поверненням після служби або навчання за кордоном.

Розмір виплати складає 100% місячного грошового забезпечення військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним.

Щоб отримати підйомну допомогу, після прибуття до нового місця служби військовослужбовець має подати рапорт командиру військової частини. Після цього видається відповідний наказ, а виплату здійснюють за новим місцем служби. Подати документи на оформлення допомоги можна протягом трьох років із моменту виникнення права на неї.

