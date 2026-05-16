В ПФУ разъяснили вопрос относительно электронной трудовой книжки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области объяснило, нужно ли подавать скан-копию трудовой книжки работающего пенсионера.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты Пенсионного фонда оцифровали трудовые книжки автоматически тем гражданам, которым пенсию назначали после 2021 года, поскольку именно тогда был введен переход на учет трудовой деятельности в электронной форме.

Там отметили, что этим пенсионерам не нужно повторно подавать скан-копии трудовых книжек на веб-портал Пенсионного фонда.

«Если пенсионер продолжает работать, то актуальные сведения о его трудовой деятельности поступают в Реестр застрахованных лиц по данным отчетности работодателя об уплате единого социального взноса.

Если пенсия назначена до 2021 года и пенсионер сейчас работает, рекомендуем подать трудовую книжку для оцифровки», — добавили в ПФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.