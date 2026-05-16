У ПФУ роз’яснили питання щодо електронної трудової книжки.

Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області пояснило, чи потрібно подавати скан-копію трудової книжки пенсіонера, який працює.

У відомстві підкресли, фахівці Пенсійного фонду оцифрували трудові книжки автоматично тим громадянам, яким пенсію призначали після 2021 року, оскільки саме тоді запроваджено перехід на облік трудової діяльності в електронній формі.

Там наголосили, що цим пенсіонерам не потрібно знову подавати скан-копії трудових книжок на вебпортал Пенсійного фонду.

«Якщо пенсіонер продовжує працювати, то актуальні відомості про його трудову діяльність надходять до Реєстру застрахованих осіб за даними звітності роботодавця про сплату єдиного соціального внеску.

Якщо пенсію призначено до 2021 року і пенсіонер зараз працює, рекомендуємо подати трудову книжку для оцифрування», - додали у ПФ.

