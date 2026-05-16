В ГНС хотят усилить контроль за туристическим сбором в общинах

В налоговой службе заявили, что почти треть общин в Украине до сих пор не ввела туристический сбор, а от 20 до 30% туристического рынка может находиться в тени.

В Государственной налоговой службе заявили о необходимости активизации работы общин по внедрению и администрированию туристического сбора. Об этом сообщила и.о. Главы ГНС Леся Карнаух по итогам участия в онлайн-слушаниях в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

По ее словам, сотрудничество ГНС с общинами является важной составляющей наполнения местных бюджетов, особенно в условиях военного положения. Одним из дополнительных ресурсов для общин она назвала туристический сбор.

В ГНС отмечают, что, несмотря на войну, внутренний туризм в Украине продолжает работать. В 2025 году поступления от туристического сбора составляли 359 млн грн, а за первый квартал 2026 года – более 82 млн грн, что на 23,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Украине зарегистрировано более 8 тысяч плательщиков туристического сбора. В то же время, в ГНС считают, что механизм работает не в полном объеме, поскольку, по оценкам специалистов, от 20% до 30% рынка туристических услуг может находиться в тени.

Также в налоговой обратили внимание, что часть общин до сих пор не ввела туристический сбор. По результатам анализа ГНС ​​в таких общинах уже было выявлено более 500 субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с предоставлением туристических услуг.

В службе заявили о готовности на постоянной основе обмениваться с органами местного самоуправления аналитической информацией о начислениях, уплате налогов, налоговом долге, льготах и ​​других показателях.

Кроме того, ГНС уже запустила пилотный проект в четырех общинах Хмельницкой и Черновицкой областей. Проект подразумевает регулярный обмен данными, совместную аналитическую работу, методическую поддержку и мониторинг эффективности администрирования туристического сбора.

В ГНС отмечают, что легализация туристического рынка будет способствовать не только увеличению поступлений от туристического сбора, но и официальному трудоустройству, уплате НДФЛ, налога на недвижимость и других местных налогов.

