У ДПС хочуть посилити контроль за туристичним збором у громадах

17:49, 16 травня 2026
У податковій службі заявили, що майже третина громад в Україні досі не запровадила туристичний збір, а від 20% до 30% туристичного ринку може перебувати в тіні.
У Державній податковій службі заявили про необхідність активізації роботи громад щодо запровадження та адміністрування туристичного збору. Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух за підсумками участі в онлайн-слуханнях у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

За її словами, співпраця ДПС із громадами є важливою складовою наповнення місцевих бюджетів, особливо в умовах воєнного стану. Одним із додаткових ресурсів для громад вона назвала туристичний збір.

У ДПС зазначають, що попри війну внутрішній туризм в Україні продовжує працювати. У 2025 році надходження від туристичного збору становили 359 млн грн, а за перший квартал 2026 року — понад 82 млн грн, що на 23,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Наразі в Україні зареєстровано понад 8 тисяч платників туристичного збору. Водночас у ДПС вважають, що механізм працює не в повному обсязі, оскільки, за оцінками фахівців, від 20% до 30% ринку туристичних послуг може перебувати в тіні.

Також у податковій звернули увагу, що частина громад досі не запровадила туристичний збір. За результатами аналізу ДПС у таких громадах вже виявили понад 500 суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням туристичних послуг.

У службі заявили про готовність на постійній основі обмінюватися з органами місцевого самоврядування аналітичною інформацією щодо нарахувань, сплати податків, податкового боргу, пільг та інших показників.

Крім того, ДПС вже запустила пілотний проєкт у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей. Проєкт передбачає регулярний обмін даними, спільну аналітичну роботу, методичну підтримку та моніторинг ефективності адміністрування туристичного збору.

У ДПС наголошують, що легалізація туристичного ринку сприятиме не лише збільшенню надходжень від туристичного збору, а й офіційному працевлаштуванню, сплаті ПДФО, податку на нерухомість та інших місцевих податків.

