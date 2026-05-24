Какие льготы есть для ВПЛ при регистрации предпринимательства

Внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на льготы при регистрации предпринимательства.

Для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые были вынуждены покинуть место проживания из-за войны или опасности, но остались в Украине, государством предусмотрены льготы при осуществлении регистрационного действия «Внесение изменений в сведения» в Единый государственный реестр (ЕГР). Об этом напомнил Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Это, в частности, определено Постановлением Кабинета Министров Украины №209 от 06.03.2022 «Некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения» с изменениями от 13.08.2025 и «Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией», который утвержден Приказом Министерства развития громад и территорий Украины №376 от 28.02.2025.

Кто имеет право на льготы:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

лица, имеющие зарегистрированное или задекларированное место проживания (пребывания) на территории административно-территориальных единиц, относящихся к территориям активных боевых действий и временно оккупированным.

юридические и физические лица-предприниматели, которые были зарегистрированы на таких территориях или перерегистрировались на подконтрольную Украине территорию во время войны.

Важным условием является то, что во время военного положения и 1 месяц после его завершения такие лица освобождаются от уплаты:

административного сбора за внесение изменений в данные в ЕГР (например, изменение адреса, КВЭДов, сведений о руководителе)

за выписку из ЕГР (в бумажной форме), если вы получаете информацию относительно себя.

Льготы не применяются, если услуги получаются в электронной форме через Портал «Дія» (иная модель оплаты/безвозмездности — предусмотрена электронной системой).

