  1. В Украине

Какие льготы есть для ВПЛ при регистрации предпринимательства

10:01, 24 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на льготы при регистрации предпринимательства.
Какие льготы есть для ВПЛ при регистрации предпринимательства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые были вынуждены покинуть место проживания из-за войны или опасности, но остались в Украине, государством предусмотрены льготы при осуществлении регистрационного действия «Внесение изменений в сведения» в Единый государственный реестр (ЕГР). Об этом напомнил Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Это, в частности, определено Постановлением Кабинета Министров Украины №209 от 06.03.2022 «Некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения» с изменениями от 13.08.2025 и «Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией», который утвержден Приказом Министерства развития громад и территорий Украины №376 от 28.02.2025.

Кто имеет право на льготы:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
  • лица, имеющие зарегистрированное или задекларированное место проживания (пребывания) на территории административно-территориальных единиц, относящихся к территориям активных боевых действий и временно оккупированным.
  • юридические и физические лица-предприниматели, которые были зарегистрированы на таких территориях или перерегистрировались на подконтрольную Украине территорию во время войны.
  • Важным условием является то, что во время военного положения и 1 месяц после его завершения такие лица освобождаются от уплаты:
  • административного сбора за внесение изменений в данные в ЕГР (например, изменение адреса, КВЭДов, сведений о руководителе)
  • за выписку из ЕГР (в бумажной форме), если вы получаете информацию относительно себя.

Льготы не применяются, если услуги получаются в электронной форме через Портал «Дія» (иная модель оплаты/безвозмездности — предусмотрена электронной системой).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВПЛ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]