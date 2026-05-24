Які є пільги для ВПО при реєстрації підприємництва

10:01, 24 травня 2026
Внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на пільги при реєстрації підприємництва.
Для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які вимушено залишили місце проживання через війну або небезпеку, але залишилися в Україні, державою передбачено пільги при здійсненні реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей» до Єдиного державного реєстру (ЄДР). Про це нагадав Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Це, зокрема, визначено Постановою Кабінету Міністрів України №209 від 06.03.2022 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» зі змінами від 13.08.2025 та «Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російської Федерацією», який затверджений Наказом Міністерства розвитку громад та територій України №376 від 28.02.2025.

Хто має право на пільги:

- внутрішньо переміщені особи (ВПО).

- особи, які мають зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) на території адміністративно-територіальних одиниць, що належать до територій активних бойових дій та на тимчасово окупованих.

- юридичні та фізичні особи-підприємці, які були зареєстровані на таких територіях або перереєструвалися на підконтрольну Україні територію під час війни.

Важливою умовою є те, що під час воєнного стану та 1 місяць після його завершення такі особи звільняються від сплати:

- адміністративного збору за внесення змін до даних у ЄДР (наприклад, зміна адреси, КВЕДів, відомостей про керівника)

- за витяг із ЄДР (у паперовій формі), якщо ви отримуєте інформацію стосовно себе.

Пільги не застосовуються, якщо послуги отримуються в електронній формі через Портал «Дія» (інша модель оплати/безоплатність - передбачена електронною системою).

