Лицензия на розничную торговлю алкоголем: за все РРО или только за задействованные

Единый реестр лицензиатов по производству и обороту алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, содержит, в частности, перечень фискальных номеров РРО, ПРРО, книг учета расчетных операций и расчетных книжек, имеющихся в месте розничной торговли.

Фото: buhplatforma.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило вопрос лицензии на розничную торговлю алкоголем.

Согласно п. 51 части первой ст. 1 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-ІХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» (далее – Закон № 3817) место розничной торговли – место реализации товаров (продукции), в том числе на разлив, в одном торговом помещении (здании) по месту его фактического расположения, в котором проводятся расчетные операции, либо место реализации товаров (продукции), из которого осуществляется их отгрузка для дальнейшей доставки конечным потребителям. Проведение расчетных операций в таком месте розничной торговли осуществляется через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций (далее – РРО) либо через зарегистрированные фискальным сервером центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, программные регистраторы расчетных операций (далее – ПРРО) с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, либо в предусмотренных законодательством случаях – с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книжек, в которых фиксируется выручка от продажи алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, независимо от того, оформляется ли через них продажа других товаров.

Статьей 52 Закона № 3817, в частности, определено, что годовая плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта), в том числе для малых производств дистиллятов и малых производств пива, взимается за каждый отдельный регистратор расчетных операций (далее – РРО), программный регистратор расчетных операций (далее – ПРРО), зарегистрированные по адресу места торговли.

Единый реестр лицензиатов по производству и обороту этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (далее – Единый реестр) содержит, в частности, перечень фискальных номеров РРО, ПРРО, книг учета расчетных операций и расчетных книжек, имеющихся в месте розничной торговли.

Согласно п. 32 части второй ст. 46 Закона № 3817 основанием для принятия органом лицензирования решения о прекращении действия лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности является, в частности, факт повторного в течение 365 календарных дней осуществления розничной торговли алкогольными напитками через РРО, ПРРО, сведения о которых не указаны в Едином реестре, либо без применения РРО, ПРРО, установленный контролирующим органом во время проверки и зафиксированный в акте такой проверки.

За осуществление розничной торговли алкогольными напитками через РРО, ПРРО (книги учета расчетных операций), имеющиеся в месте торговли, сведения о которых отсутствуют в Едином реестре, к субъектам хозяйствования применяются финансовые санкции в виде штрафа, предусмотренного п. 23 части второй ст. 73 Закона № 3817.

Учитывая вышеуказанное, оплата за лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками (кроме сидра и перри (без добавления спирта)) осуществляется за РРО (ПРРО), зарегистрированные по адресу места торговли и через которые осуществляется торговля алкогольными напитками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.