  1. В Україні

Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем: за всі РРО чи лише за задіяні

10:19, 24 травня 2026
Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах містить, зокрема, перелік фіскальних номерів РРО, ПРРО, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, наявних у місці роздрібної торгівлі.
Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розяснило питання ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем.

Відповідно до п. 51 частини першої ст. 1 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 3817) місце роздрібної торгівлі – місце реалізації товарів (продукції), у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, в якому проводяться розрахункові операції, або місце реалізації товарів (продукції), з якого здійснюється їх відвантаження для подальшої доставки до кінцевих споживачів. Проведення розрахункових операцій у такому місці роздрібної торгівлі здійснюється через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – ПРРО) із створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у передбачених законодавством випадках – із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незалежно від того, чи оформлюється через них продаж інших товарів.

Статтею 52 Закону № 3817, зокрема, визначено, що річна плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту), у тому числі для малих виробництв дистилятів та малих виробництв пива справляється за кожний окремий реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО), програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), що зареєстровані за адресою місця торгівлі.

Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі – Єдиний реєстр) містить, зокрема, перелік фіскальних номерів РРО, ПРРО, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, наявних у місці роздрібної торгівлі.

Згідно з п. 32 частини другої ст. 46 Закону № 3817 підставою для прийняття органом ліцензування рішення про припинення дії ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності є, зокрема, факт повторного протягом 365 календарних днів здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями через РРО, ПРРО, відомості про які не зазначені в Єдиному реєстрі або без застосування РРО, ПРРО, встановлений контролюючим органом під час перевірки та зафіксований в акті такої перевірки.

За здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями через РРО, ПРРО (книги обліку розрахункових операцій), наявні у місці торгівлі, відомості про які відсутні в Єдиному реєстрі, до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу, що визначений п. 23 частини другої ст. 73 Закону № 3817.

Враховуючи вищевказане, сплата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, (крім сидру та перрі (без додавання спирту)) здійснюється за РРО (ПРРО), що зареєстровані за адресою місця торгівлі та через які здійснюється торгівля алкогольними напоями.

податкова РРО

