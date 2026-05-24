  1. В Украине

Какие есть льготы для участников боевых действий: список

16:19, 24 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК назвали список льгот для участников боевых действий.
Какие есть льготы для участников боевых действий: список
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Донецкий областной ТЦК напомнил, что согласно ст. 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», для УБД предусмотрен широкий перечень льгот.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бесплатное получение лекарств.

Пользование поликлиниками и госпиталями, к которым были прикреплены по предыдущему месту работы.

Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов.

Первоочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, аптеках и первоочередная госпитализация.

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

75% скидка платы за пользование жильем.

75% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газ, электроэнергия, отопление и т.д. — от средних норм потребления).

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта и автомобильным транспортом общего пользования.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.

Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями, предоставляющими услуги.

Внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.

Первоочередное обеспечение жильем для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Лица, получившие ранение/контузию/увечье во время боевых действий, обеспечиваются жильем в течение 2 лет после постановки на квартирный учет.

Ежегодная разовая денежная выплата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

УБД

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Битва за антикоррупционную реформу: выполнит ли Верховная Рада требования ЕС относительно конкурсов в ГБР и реформы прокуратуры

Украина стоит перед выбором модели антикоррупционного развития на следующие пять лет: на рассмотрении парламента два альтернативных проекта Стратегии 2026–2030.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]