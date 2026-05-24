Какие есть льготы для участников боевых действий: список

В ТЦК назвали список льгот для участников боевых действий.

Донецкий областной ТЦК напомнил, что согласно ст. 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», для УБД предусмотрен широкий перечень льгот.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бесплатное получение лекарств.

Пользование поликлиниками и госпиталями, к которым были прикреплены по предыдущему месту работы.

Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов.

Первоочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, аптеках и первоочередная госпитализация.

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

75% скидка платы за пользование жильем.

75% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газ, электроэнергия, отопление и т.д. — от средних норм потребления).

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта и автомобильным транспортом общего пользования.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.

Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями, предоставляющими услуги.

Внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.

Первоочередное обеспечение жильем для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Лица, получившие ранение/контузию/увечье во время боевых действий, обеспечиваются жильем в течение 2 лет после постановки на квартирный учет.

Ежегодная разовая денежная выплата.

