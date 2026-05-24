  1. В Україні

Які є пільги для учасників бойових дій: список

16:19, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ТЦК назвали список пільг для учасників бойових дій.
Які є пільги для учасників бойових дій: список
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК нагадав, що згідно зі ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для УБД передбачено широкий перелік пільг.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Безплатне одержання ліків.

Користування поліклініками та госпіталями, до яких були прикріплені за попереднім місцем роботи.

Щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів.

Першочергове обслуговування в закладах охорони здоров'я, аптеках та першочергова госпіталізація.

ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

75% знижка плати за користування житлом.

75% знижка плати за користування комунальними послугами (газ, електроенергія, опалення тощо - від середніх норм споживання).

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ

Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту та автомобільним транспортом загального користування.

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Першочергове обслуговування підприємствами, установами, що надають послуги.

Позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду.

Першочергове забезпечення житлом для тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Особи, які дістали поранення/контузію/каліцтво під час бойових дій, забезпечуються житлом у строк 2 роки після становлення на квартирний облік.

Щорічна разова грошова виплата.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

УБД

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]