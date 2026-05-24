Які є пільги для учасників бойових дій: список

У ТЦК назвали список пільг для учасників бойових дій.

Донецький обласний ТЦК нагадав, що згідно зі ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для УБД передбачено широкий перелік пільг.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Безплатне одержання ліків.

Користування поліклініками та госпіталями, до яких були прикріплені за попереднім місцем роботи.

Щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів.

Першочергове обслуговування в закладах охорони здоров'я, аптеках та першочергова госпіталізація.

ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

75% знижка плати за користування житлом.

75% знижка плати за користування комунальними послугами (газ, електроенергія, опалення тощо - від середніх норм споживання).

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ

Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту та автомобільним транспортом загального користування.

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Першочергове обслуговування підприємствами, установами, що надають послуги.

Позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду.

Першочергове забезпечення житлом для тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Особи, які дістали поранення/контузію/каліцтво під час бойових дій, забезпечуються житлом у строк 2 роки після становлення на квартирний облік.

Щорічна разова грошова виплата.

