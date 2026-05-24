В Киевской области две 13-летние девочки сняли видео под российскую музыку на Аллее Славы — полиция проводит проверку

Полиция Киевской области проводит проверку после появления в соцсетях видео, на котором две несовершеннолетние танцуют под музыку российского исполнителя на Аллее Славы в Обухове.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Обухове Киевской области две 13-летние девочки сняли видео на Аллее Славы под музыку российского исполнителя. По данному факту правоохранители проводят проверку. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Сегодня, 23 мая, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграм-каналов была обнаружена публикация и видео, на котором две несовершеннолетние девушки, находясь на Аллее Славы в городе Обухов, слушали музыку российского исполнителя и танцевали.

Полицейские зарегистрировали информацию в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

На данный момент правоохранители установили лиц, причастных к происшествию. Ими оказались две 13-летние девочки. Также установлено, что видео было снято и опубликовано детьми в 2024 году, после чего удалено.

По данному факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. После ее завершения будет принято соответствующее решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.