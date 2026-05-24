На Київщині двоє 13-річних дівчат записали відео під російську музику на Алеї Слави – поліція проводить перевірку

Поліція Київської області проводить перевірку після появи у соцмережах відео, на якому двоє неповнолітніх танцюють під музику російського виконавця на Алеї Слави в Обухові.

В Обухові Київської області дві 13-річні дівчини зняли відео на Алеї Слави під музику російського виконавця. За цим фактом правоохоронці проводять перевірку. Про це повідомили в поліції Київщини.

Сьогодні, 23 травня, під час моніторингу соціальних мереж у одному з телеграм-каналів було виявлено публікацію та відео, на якому двоє неповнолітніх дівчат, перебуваючи на Алеї Слави в місті Обухів, слухали музику російського виконавця та танцювали.

Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі правоохоронці встановили осіб, причетних до події. Ними виявилися дві 13-річні дівчини. Також встановлено, що відео було зняте та опубліковане дітьми у 2024 році, після чого видалене.

За цим фактом триває перевірка, встановлюються всі обставини події. Після її завершення буде ухвалене відповідне рішення.

