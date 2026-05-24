Можно ли оформить ID-паспорт не по месту регистрации: ответ миграционной службы

Украинцам разъяснили вопрос оформления ID-паспорта.

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, можно ли оформить паспорт гражданина Украины в виде ID-карты не по месту регистрации.

В ведомстве подчеркнули, что документы для оформления (в том числе вместо утраченного или украденного) либо обмена паспорта подаются лицом или его законным представителем в территориальное подразделение ГМС по месту обращения лица.

«То есть для получения этой услуги можно обратиться в ближайшее или наиболее удобное подразделение Миграционной службы, ЦПАУ или в государственное предприятие, относящееся к сфере управления ГМС», — говорится в заявлении.

