Чи можна оформити ID-паспорт не за місцем реєстрації: відповідь міграційної служби

20:49, 24 травня 2026
Українцям роз’яснили питання щодо оформлення ID-паспорта.
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи можна оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки не за місцем реєстрації.

У відомстві підкреслили, що документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) чи обміну паспорта подаються особою або її законним представником до територіального підрозділу ДМС за місцем звернення особи.

«Тобто для отримання цієї послуги можна звернутись до найближчого чи найзручнішого підрозділу Міграційної служби, ЦНАПу або до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС», - йдеться у заяві.

Судово-юридична газета

