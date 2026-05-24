  В Украине

Петиция об отчете Кличко набрала необходимые 6 тысяч голосов и будет рассмотрена Киевсоветом

18:56, 24 мая 2026
Авторы обращения требуют публичного отчета мэра в открытом формате.
Петиция №14172 на сайте Киевского городского совета с призывом обязать мэра Виталия Кличко отчитаться о своей работе перед территориальной общиной набрала необходимое количество голосов для рассмотрения — 6 тысяч. Об этом свидетельствуют данные платформы электронных петиций Киевсовета.

Согласно информации, петиция была подана 9 апреля, и по состоянию на 24 мая она собрала 6 тысяч подписей, необходимых для официального рассмотрения.

В тексте обращения авторы ссылаются на Закон Украины «Об обращениях граждан» и заявляют о возможном нарушении законодательства в деятельности мэра Киева Виталия Кличко. В частности, речь идет о том, что он, по утверждению инициаторов, не отчитался перед общиной в 2025 году во время открытой встречи, которая должна была предусматривать возможность для жителей задавать вопросы и вносить предложения.

Также в петиции отмечается, что в соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» должностные лица местного самоуправления являются подотчетными, подконтрольными и ответственными перед территориальными общинами.

Авторы обращения требуют от Киевского городского совета принять меры по устранению, по их мнению, нарушений и обязать городского голову отчитаться в течение месяца. Среди требований — заблаговременное объявление о мероприятии, обнародование текстового отчета не позднее чем за 7 дней до встречи, проведение открытого мероприятия с возможностью для жителей задавать вопросы и подавать предложения, а также обеспечение доступности для всех групп населения.

Отдельно подчеркивается необходимость созыва сессии Киевсовета для рассмотрения петиции в установленные сроки.

В обращении также указано, что рассмотрение электронной петиции должно состояться безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней с момента обнародования информации о начале ее рассмотрения. Результаты рассмотрения должны быть обнародованы на официальном сайте Киевсовета.

