Петиція про звіт Кличка набрала необхідні 6 тисяч голосів і буде розглянута Київрадою

18:56, 24 травня 2026
Автори звернення вимагають публічного звіту міського голови у відкритому форматі.
Петиція №14172 на сайті Київської міської ради із закликом зобов’язати міського голову Віталія Кличка прозвітувати про свою роботу перед територіальною громадою набрала необхідну кількість голосів для розгляду — 6 тисяч. Про це свідчать дані платформи електронних петицій Київради.

Згідно з інформацією, петицію було подано 9 квітня, і станом на 24 травня вона зібрала 6 тисяч підписів, необхідних для офіційного розгляду.

У тексті звернення автори посилаються на Закон України «Про звернення громадян» та заявляють про можливе порушення законодавства у діяльності міського голови Києва Віталія Кличка. Зокрема йдеться про те, що він, за твердженням ініціаторів, не прозвітував перед громадою у 2025 році під час відкритої зустрічі, яка мала б передбачати можливість для мешканців ставити запитання та вносити пропозиції.

Також у петиції зазначається, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед територіальними громадами.

Автори звернення вимагають від Київської міської ради вжити заходів для усунення, на їхню думку, порушення та зобов’язати міського голову прозвітувати протягом місяця. Серед вимог — завчасне оголошення події, оприлюднення текстового звіту щонайменше за 7 днів до зустрічі, проведення відкритого заходу з можливістю для мешканців ставити запитання та подавати пропозиції, а також забезпечення доступності для всіх груп населення.

Окремо наголошується на необхідності скликання сесії Київради для розгляду петиції в межах визначених строків.

У зверненні також зазначено, що розгляд електронної петиції має відбутися невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з моменту оприлюднення інформації про початок її розгляду. Результати розгляду мають бути оприлюднені на офіційному сайті Київради.

Київ КМДА Віталій Кличко петиція

