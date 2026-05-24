  1. В Украине

В Одессе взорвался автомобиль с людьми внутри – СБУ расследует теракт

20:37, 24 мая 2026
В результате взрыва автомобиля в Приморском районе Одессы пострадали два человека, их госпитализировали.
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе произошел взрыв автомобиля, в котором находились два человека. Служба безопасности Украины рассматривает происшествие как террористический акт. Об этом сообщили в полиции и Управлении СБУ в Одесской области.

По предварительной информации следствия, взрыв автомобиля Volkswagen произошел поздно вечером 23 мая на улице Университетской. Пострадали два человека, находившиеся в автомобиле, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники полиции. Окончательная правовая квалификация происшествия будет определена после установления всех обстоятельств.

В СБУ в Одесской области сообщили, что взрыв автомобиля в Приморском районе города квалифицирован как террористический акт, и по факту открыто уголовное производство.

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

