В Одессе взорвался автомобиль с людьми внутри – СБУ расследует теракт

В результате взрыва автомобиля в Приморском районе Одессы пострадали два человека, их госпитализировали.

В Одессе произошел взрыв автомобиля, в котором находились два человека. Служба безопасности Украины рассматривает происшествие как террористический акт. Об этом сообщили в полиции и Управлении СБУ в Одесской области.

По предварительной информации следствия, взрыв автомобиля Volkswagen произошел поздно вечером 23 мая на улице Университетской. Пострадали два человека, находившиеся в автомобиле, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники полиции. Окончательная правовая квалификация происшествия будет определена после установления всех обстоятельств.

В СБУ в Одесской области сообщили, что взрыв автомобиля в Приморском районе города квалифицирован как террористический акт, и по факту открыто уголовное производство.

