В Одесі вибухнув автомобіль із людьми всередині – СБУ розслідує теракт

Унаслідок вибуху авто в Приморському районі Одеси постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

В Одесі стався вибух автомобіля, в якому перебували двоє людей. Служба безпеки України розглядає подію як терористичний акт. Про це повідомили в поліції та Управлінні СБУ в Одеській області.

За попередньою інформацією слідства, вибух автомобіля Volkswagen стався пізно ввечері 23 травня на вулиці Університетській. Постраждали двоє людей, які перебували в автомобілі, їм надають медичну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки поліції. Остаточну правову кваліфікацію події буде визначено після встановлення всіх обставин.

У СБУ в Одеській області повідомили, що вибух автомобіля в Приморському районі міста кваліфіковано як терористичний акт, і за фактом відкрито кримінальне провадження.

