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Работодателям грозят штрафы за отсутствие лиц с инвалидностью: как рассчитать взнос в 2026 году

10:19, 23 июня 2026
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Как работодателям рассчитать взнос за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью.
Работодателям грозят штрафы за отсутствие лиц с инвалидностью: как рассчитать взнос в 2026 году
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Если работодатель не обеспечил необходимое количество рабочих мест для лиц с инвалидностью, он обязан самостоятельно определить сумму взноса и уплатить ее в бюджет. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила порядок расчета такого взноса.

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Для расчета прежде всего определяется норматив трудоустройства. Например, если среднеучетная численность штатных работников за квартал составляет 39 человек, то при нормативе 4% работодатель должен обеспечить работой двух лиц с инвалидностью. Если фактически работает только одно такое лицо, норматив считается невыполненным на одно рабочее место.

Сумма взноса рассчитывается на основании среднемесячной заработной платы одного работника. В расчет включаются основная зарплата, доплаты, надбавки и премии, а больничные, декретные выплаты, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и ряд других выплат не учитываются.

По формуле взнос составляет 40% среднемесячной зарплаты за каждый месяц квартала и умножается на количество незаполненных рабочих мест. Так, если среднемесячная зарплата на предприятии составляет 20 тысяч гривен, а норматив не выполнен по одному месту, работодатель должен уплатить 24 тысячи гривен за квартал.

В то же время во время действия военного положения действует льгота: размер взноса уменьшается на 50%. В приведенном примере сумма платежа составит 12 тысяч гривен.

В инспекции обратили внимание, что отсутствие утвержденной формы отчетности не освобождает работодателей от обязанности самостоятельно рассчитывать и уплачивать взнос. За неуплату могут быть начислены недоимка, штрафы и пеня.

Сроки подачи и уплаты

Работодатели должны:

  • подавать отчетность в течение 40 календарных дней после завершения квартала;
  • уплачивать взнос в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи отчетности.

При этом ГНС подчеркивает: даже отсутствие утвержденной формы отчетности не освобождает от обязанности уплатить взнос.

Какая ответственность предусмотрена

За нарушение требований законодательства работодателю могут грозить:

  • штраф в размере 7% от неуплаченной суммы взноса;
  • штраф до 50% доначисленного взноса;
  • пеня за каждый день просрочки;
  • штраф за непредставление или несвоевременное представление отчетности.

Также специалисты напомнили об отдельных особенностях выполнения норматива. В частности, работники с инвалидностью, которые работают на условиях неполного рабочего времени и получают зарплату выше минимальной, учитываются при выполнении норматива. В то же время лица, работающие только по совместительству, в норматив не засчитываются.

Отдельным категориям лиц с инвалидностью законодательство предоставляет повышенный коэффициент учета. При определенных условиях работники с инвалидностью I группы, а также некоторые лица с инвалидностью II группы могут засчитываться в норматив как два человека.

В инспекции подчеркнули, что в 2026 году работодателям следует особенно внимательно контролировать выполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью, поскольку ошибки в расчетах могут привести к финансовым санкциям и претензиям со стороны контролирующих органов.

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