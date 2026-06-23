Работодателям грозят штрафы за отсутствие лиц с инвалидностью: как рассчитать взнос в 2026 году

Как работодателям рассчитать взнос за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью.

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Если работодатель не обеспечил необходимое количество рабочих мест для лиц с инвалидностью, он обязан самостоятельно определить сумму взноса и уплатить ее в бюджет. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила порядок расчета такого взноса.

Для расчета прежде всего определяется норматив трудоустройства. Например, если среднеучетная численность штатных работников за квартал составляет 39 человек, то при нормативе 4% работодатель должен обеспечить работой двух лиц с инвалидностью. Если фактически работает только одно такое лицо, норматив считается невыполненным на одно рабочее место.

Сумма взноса рассчитывается на основании среднемесячной заработной платы одного работника. В расчет включаются основная зарплата, доплаты, надбавки и премии, а больничные, декретные выплаты, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и ряд других выплат не учитываются.

По формуле взнос составляет 40% среднемесячной зарплаты за каждый месяц квартала и умножается на количество незаполненных рабочих мест. Так, если среднемесячная зарплата на предприятии составляет 20 тысяч гривен, а норматив не выполнен по одному месту, работодатель должен уплатить 24 тысячи гривен за квартал.

В то же время во время действия военного положения действует льгота: размер взноса уменьшается на 50%. В приведенном примере сумма платежа составит 12 тысяч гривен.

В инспекции обратили внимание, что отсутствие утвержденной формы отчетности не освобождает работодателей от обязанности самостоятельно рассчитывать и уплачивать взнос. За неуплату могут быть начислены недоимка, штрафы и пеня.

Сроки подачи и уплаты

Работодатели должны:

подавать отчетность в течение 40 календарных дней после завершения квартала;

уплачивать взнос в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи отчетности.

При этом ГНС подчеркивает: даже отсутствие утвержденной формы отчетности не освобождает от обязанности уплатить взнос.

Какая ответственность предусмотрена

За нарушение требований законодательства работодателю могут грозить:

штраф в размере 7% от неуплаченной суммы взноса;

штраф до 50% доначисленного взноса;

пеня за каждый день просрочки;

штраф за непредставление или несвоевременное представление отчетности.

Также специалисты напомнили об отдельных особенностях выполнения норматива. В частности, работники с инвалидностью, которые работают на условиях неполного рабочего времени и получают зарплату выше минимальной, учитываются при выполнении норматива. В то же время лица, работающие только по совместительству, в норматив не засчитываются.

Отдельным категориям лиц с инвалидностью законодательство предоставляет повышенный коэффициент учета. При определенных условиях работники с инвалидностью I группы, а также некоторые лица с инвалидностью II группы могут засчитываться в норматив как два человека.

В инспекции подчеркнули, что в 2026 году работодателям следует особенно внимательно контролировать выполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью, поскольку ошибки в расчетах могут привести к финансовым санкциям и претензиям со стороны контролирующих органов.

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