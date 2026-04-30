  1. Верховный Суд
  2. / Кассационный административный суд

Оклады от 29 до 35 тысяч гривен: Верховный Суд сообщил о наличии вакантных должностей

17:45, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Появились вакансии в секретариатах КАС ВС и КЦС ВС.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд сообщил о наличии вакантных должностей секретаря судебного заседания, консультанта суда и помощника судьи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Секретарь судебного заседания (секретариаты Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Кассационного гражданского суда в составе ВС)

Должностные обязанности:

  • подготовка проектов процессуальных документов, сопроводительных писем и других материалов, связанных с рассмотрением дела;
  • оформление судебных вызовов и уведомлений;
  • надлежащее оформление материалов судебных дел и копий судебных решений;
  • контроль за фиксацией судебного заседания техническими средствами, проведение судебного заседания в режиме видеоконференции и ведение протоколов судебного заседания;
  • обеспечение работы судьи при осуществлении им правосудия и т.д.

Должностной оклад – 29 184 грн; надбавки, премии и компенсации в соответствии с законодательством.

Требования к кандидатам на должность:

гражданство Украины;

высшее образование не ниже степени бакалавра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;

свободное владение государственным языком.

Консультант суда (секретариат КГС ВС)

Должностные обязанности:

  • изучение материалов судебных дел, кассационных (апелляционных) жалоб, заявлений, ходатайств;
  • подбор законодательства и материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения конкретного судебного дела;
  • контроль за поступлением и приобщением к судебному делу соответствующих материалов и соблюдением сроков обработки кассационных жалоб;
  • подготовка проектов судебных решений и других процессуальных документов и т.д.

Должностной оклад – 29 184 грн; надбавки, премии и компенсации в соответствии с законодательством.

Требования к кандидатам на должность:

гражданство Украины;

высшее образование не ниже степени бакалавра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;

свободное владение государственным языком.

Помощник судьи (секретариат КЦС ВС)

Должностные обязанности:

  • обеспечение выполнения судьей полномочий по осуществлению правосудия и анализу судебной практики, ее обобщение;
  • участие в подготовке и организационном обеспечении судебного процесса;
  • подбор актов законодательства и материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения конкретного судебного дела;
  • подготовка проектов судебных решений;
  • оформление и удостоверение копий судебных решений для направления сторонам по делу и другим участникам процесса и т.д.

Должностной оклад – 35 999 грн; надбавки и премии в соответствии с законодательством.

Требования к кандидатам на должность:

гражданство Украины;

высшее образование не ниже степени магистра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;

стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее трех лет;

свободное владение государственным языком.

«Если вы обладаете аналитическими способностями, знаниями в области административного / гражданского права и процесса, умеете работать с большими массивами информации, внимательны к деталям, ориентированы на профессиональное развитие и стремитесь получить ценный практический опыт — ожидаем ваши резюме и мотивационные письма на электронный адрес:

[email protected]

 с указанием должности в теме письма (например, «Резюме_секретарь судебного заседания КАС ВС»).

Лучшие кандидаты будут приглашены на собеседование.

Отправляя резюме, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», — добавили в ВС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд КАС ВС КЦС ВС вакансии

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]