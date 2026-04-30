Оклады от 29 до 35 тысяч гривен: Верховный Суд сообщил о наличии вакантных должностей

Появились вакансии в секретариатах КАС ВС и КЦС ВС.

Верховный Суд сообщил о наличии вакантных должностей секретаря судебного заседания, консультанта суда и помощника судьи.

Секретарь судебного заседания (секретариаты Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Кассационного гражданского суда в составе ВС)

Должностные обязанности:

подготовка проектов процессуальных документов, сопроводительных писем и других материалов, связанных с рассмотрением дела;

оформление судебных вызовов и уведомлений;

надлежащее оформление материалов судебных дел и копий судебных решений;

контроль за фиксацией судебного заседания техническими средствами, проведение судебного заседания в режиме видеоконференции и ведение протоколов судебного заседания;

обеспечение работы судьи при осуществлении им правосудия и т.д.

Должностной оклад – 29 184 грн; надбавки, премии и компенсации в соответствии с законодательством.

Требования к кандидатам на должность:

гражданство Украины;

высшее образование не ниже степени бакалавра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;

свободное владение государственным языком.

Консультант суда (секретариат КГС ВС)

Должностные обязанности:

изучение материалов судебных дел, кассационных (апелляционных) жалоб, заявлений, ходатайств;

подбор законодательства и материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения конкретного судебного дела;

контроль за поступлением и приобщением к судебному делу соответствующих материалов и соблюдением сроков обработки кассационных жалоб;

подготовка проектов судебных решений и других процессуальных документов и т.д.

Должностной оклад – 29 184 грн; надбавки, премии и компенсации в соответствии с законодательством.

Требования к кандидатам на должность:

гражданство Украины;

высшее образование не ниже степени бакалавра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;

свободное владение государственным языком.

Помощник судьи (секретариат КЦС ВС)

Должностные обязанности:

обеспечение выполнения судьей полномочий по осуществлению правосудия и анализу судебной практики, ее обобщение;

участие в подготовке и организационном обеспечении судебного процесса;

подбор актов законодательства и материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения конкретного судебного дела;

подготовка проектов судебных решений;

оформление и удостоверение копий судебных решений для направления сторонам по делу и другим участникам процесса и т.д.

Должностной оклад – 35 999 грн; надбавки и премии в соответствии с законодательством.

Требования к кандидатам на должность:

гражданство Украины;

высшее образование не ниже степени магистра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;

стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее трех лет;

свободное владение государственным языком.

«Если вы обладаете аналитическими способностями, знаниями в области административного / гражданского права и процесса, умеете работать с большими массивами информации, внимательны к деталям, ориентированы на профессиональное развитие и стремитесь получить ценный практический опыт — ожидаем ваши резюме и мотивационные письма на электронный адрес:

[email protected]

с указанием должности в теме письма (например, «Резюме_секретарь судебного заседания КАС ВС»).

Лучшие кандидаты будут приглашены на собеседование.

Отправляя резюме, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», — добавили в ВС.

