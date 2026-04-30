Оклады от 29 до 35 тысяч гривен: Верховный Суд сообщил о наличии вакантных должностей
Верховный Суд сообщил о наличии вакантных должностей секретаря судебного заседания, консультанта суда и помощника судьи.
Секретарь судебного заседания (секретариаты Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Кассационного гражданского суда в составе ВС)
Должностные обязанности:
- подготовка проектов процессуальных документов, сопроводительных писем и других материалов, связанных с рассмотрением дела;
- оформление судебных вызовов и уведомлений;
- надлежащее оформление материалов судебных дел и копий судебных решений;
- контроль за фиксацией судебного заседания техническими средствами, проведение судебного заседания в режиме видеоконференции и ведение протоколов судебного заседания;
- обеспечение работы судьи при осуществлении им правосудия и т.д.
Должностной оклад – 29 184 грн; надбавки, премии и компенсации в соответствии с законодательством.
Требования к кандидатам на должность:
гражданство Украины;
высшее образование не ниже степени бакалавра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;
свободное владение государственным языком.
Консультант суда (секретариат КГС ВС)
Должностные обязанности:
- изучение материалов судебных дел, кассационных (апелляционных) жалоб, заявлений, ходатайств;
- подбор законодательства и материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения конкретного судебного дела;
- контроль за поступлением и приобщением к судебному делу соответствующих материалов и соблюдением сроков обработки кассационных жалоб;
- подготовка проектов судебных решений и других процессуальных документов и т.д.
Должностной оклад – 29 184 грн; надбавки, премии и компенсации в соответствии с законодательством.
Требования к кандидатам на должность:
гражданство Украины;
высшее образование не ниже степени бакалавра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;
свободное владение государственным языком.
Помощник судьи (секретариат КЦС ВС)
Должностные обязанности:
- обеспечение выполнения судьей полномочий по осуществлению правосудия и анализу судебной практики, ее обобщение;
- участие в подготовке и организационном обеспечении судебного процесса;
- подбор актов законодательства и материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения конкретного судебного дела;
- подготовка проектов судебных решений;
- оформление и удостоверение копий судебных решений для направления сторонам по делу и другим участникам процесса и т.д.
Должностной оклад – 35 999 грн; надбавки и премии в соответствии с законодательством.
Требования к кандидатам на должность:
гражданство Украины;
высшее образование не ниже степени магистра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;
стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее трех лет;
свободное владение государственным языком.
«Если вы обладаете аналитическими способностями, знаниями в области административного / гражданского права и процесса, умеете работать с большими массивами информации, внимательны к деталям, ориентированы на профессиональное развитие и стремитесь получить ценный практический опыт — ожидаем ваши резюме и мотивационные письма на электронный адрес:
с указанием должности в теме письма (например, «Резюме_секретарь судебного заседания КАС ВС»).
Лучшие кандидаты будут приглашены на собеседование.
Отправляя резюме, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», — добавили в ВС.
