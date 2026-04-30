Оклади від 29 до 35 тисяч гривень: Верховний Суд повідомив про наявність вакантних посад

17:45, 30 квітня 2026
З’явилися вакансії в секретаріатах КАС ВС та КЦС ВС.
Верховний Суд повідомив про наявність вакантних посад секретаря судового засідання, консультанта суду та помічника судді.

Секретар судового засідання (секретаріати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Касаційного цивільного суду у складі ВС)

Посадові обов'язки:

  • підготовка проєктів процесуальних документів, супровідних листів та інших матеріалів, пов’язаних із розглядом справи;
  • оформлення судових викликів і повідомлень;
  • належне оформлення матеріалів судових справ та копій судових рішень;
  • контроль за фіксуванням судового засідання технічними засобами, проведення судового засідання в режимі відеоконференції та ведення протоколів судового засідання;
  • забезпечення роботи судді при здійсненні ним правосуддя тощо.

Посадовий оклад – 29 184 грн; надбавки, премії та компенсації відповідно до законодавства.

Вимоги до кандидатів на посаду:

- громадянство України;

- вища освіта не нижче ступеня бакалавра в галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право»;

- вільне володіння державною мовою.

Консультант суду (секретаріат КЦС ВС)

Посадові обов’язки:

  • вивчення матеріалів судових справ, касаційних (апеляційних) скарг, заяв, клопотань;
  • підбір законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи;
  • контроль за надходженням та приєднанням до судової справи відповідних матеріалів і за дотриманням строків опрацювання касаційних скарг;
  • підготовка проєктів судових рішень та інших процесуальних документів тощо.

Посадовий оклад – 29 184 грн; надбавки, премії та компенсації відповідно до законодавства.

Вимоги до кандидатів на посаду:

- громадянство України;

- вища освіта не нижче ступеня бакалавра в галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право»;

- вільне володіння державною мовою.

Помічник судді (секретаріат КЦС ВС)

Посадові обов’язки:

  • забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя та аналізу судової практики, її узагальнення;
  • участь у підготовці та організаційному забезпеченні судового процесу;
  • підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи;
  • підготовка проєктів судових рішень;
  • оформлення та засвідчення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим учасникам справи тощо.

Посадовий оклад – 35 999 грн; надбавки та премії відповідно до законодавства.

Вимоги до кандидатів на посаду:

- громадянство України;

- вища освіта не нижче ступеня магістра в галузях знань «Право» за спеціальністю «Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право»;

- стаж професійної діяльності у сфері права не менше як три роки;

- вільне володіння державною мовою.

«Якщо ви маєте аналітичні здібності, знання в галузі адміністративного / цивільного права та процесу, вмієте працювати з великими масивами інформації, уважні до деталей, орієнтовані на професійний розвиток і прагнете набути цінний практичний досвід – очікуємо на ваші резюме та мотиваційні листи на електронну адресу:

[email protected] із зазначенням посади в темі листа (наприклад, «Резюме_секретар судового засідання КАС ВС»).

Найкращі з кандидатів будуть запрошені на співбесіду.

Надсилаючи резюме, ви даєте дозвіл на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», - додали у ВС.

