На экранах ТРЦ Gulliver в Киеве появилась необычная 3D-инсталляция, посвященная киевскому метро: видео

На экранах появился ролик с трехмерным поездом.

Скриншот из видео

На фасадных экранах торгово-развлекательного центра Gulliver в Киеве появилась 3D-инсталляция с поездом столичной подземки.

Созданием ролика занималось креативное агентство Oversize.Agency.

«Метро сделало много добра для Киева и стало чем-то больше за способ передвижения по городу. А мы в Oversize.agency решили сделать кое-что приятное для него. Показать, что оно модернизируется, меняется и идет нога в ногу со своим смелым городом», – рассказал креативный директор и соучредитель агентства Тарас Боровик.

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