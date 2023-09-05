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В Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів – як поскаржитися на корупцію

Поскаржитися через новий портал на корупцію в органі можна керівнику цього органу, і така інформація потрапить до НАЗК, НАБУ, Нацполіції та прокуратури.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Наші партнери в США готові реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП – НАБУ

Директор НАБУ розповів, що йому пообіцяли під час багатоденного візиту в США.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

НАБУ, САП та НАЗК виступили проти планів Президента прирівняти корупцію до державної зради

Керівники антикорупційних органів побоюються, що відбудеться зміна підслідності справ щодо топ-корупції.

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На екранах ТРЦ Gulliver в Києві з'явилася незвична 3D-інсталяція, присвячена київському метро: відео

23:59, 5 вересня 2023
На екранах з’явився ролик із тривимірним потягом.
На екранах ТРЦ Gulliver в Києві з'явилася незвична 3D-інсталяція, присвячена київському метро: відео
Скріншот із відео
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На фасадних екранах торгово-розважального центру Gulliver у Києві з’явилася 3D-інсталяція з потягом столичної підземки.

Створенням ролика займалася креативна агенція Oversize.Agency.

«Метро зробило багато добра для Києва та стало чимось більшим за спосіб пересування містом. А ми в Oversize.agency вирішили зробити дещо приємне для нього. Показати, що воно модернізується, змінюється та йде нога в ногу зі своїм сміливим містом», – розповів креативний директор і співзасновник агенції Тарас Боровик.

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