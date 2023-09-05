На екранах ТРЦ Gulliver в Києві з'явилася незвична 3D-інсталяція, присвячена київському метро: відео

На екранах з’явився ролик із тривимірним потягом.

Скріншот із відео

На фасадних екранах торгово-розважального центру Gulliver у Києві з’явилася 3D-інсталяція з потягом столичної підземки.

Створенням ролика займалася креативна агенція Oversize.Agency.

«Метро зробило багато добра для Києва та стало чимось більшим за спосіб пересування містом. А ми в Oversize.agency вирішили зробити дещо приємне для нього. Показати, що воно модернізується, змінюється та йде нога в ногу зі своїм сміливим містом», – розповів креативний директор і співзасновник агенції Тарас Боровик.

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