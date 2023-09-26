Румынцы стали свидетелями атаки рф на границе с Украиной, видео

россия осуществила обстрел беспилотниками возле границы Украины с Румынией.

Источник фото: ГСЧС

Во вторник, 26 сентября, россия снова обстреляла беспилотниками припортовую инфраструктуру Одесской области. Атака произошла у границы с Румынией, вблизи города Исакча в уезде Тулча. Из-за взрыва румынские власти закрыли таможню Исакча, – сообщает «Радио Свобода».

Румынец, который находился на украинском берегу Дуная в районе Орловки, снял момент падения дрона. Он кричал своим коллегам на барже, чтобы они как можно быстрее покинули украинский порт: "Бегите, он идет сюда! Вот где он упал, прямо на таможню!"

После этого, береговая охрана решила закрыть пограничный пункт Исакча из-за возможности новых нападений россии на территорию Украины. Движение на выезде было перенаправлено на пограничный пункт Галац. Два парома, которые обеспечивают переправу через Дунай, остались на якоре на румынской стороне реки.

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