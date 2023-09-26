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ГБР и Нацполицию подключили к Единому порталу сообщений обличителей

10:38, 26 сентября 2023
Теперь работники ГБР и Нацполиции смогут сообщать на специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.
ГБР и Нацполицию подключили к Единому порталу сообщений обличителей
Фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что к Единому порталу сообщений обличителей (далее – Портал) подключены Национальная полиция Украины и Государственное бюро расследований. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

Теперь работники этих органов смогут сообщать на специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

В НАПК отметили, что в течение 60 дней от запуска Портала будут подключены министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации. В течение 90 рабочих дней – Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетная палата, КСУ, государственные компании. Далее – областные, городские, сельские и поселковые советы.

Ранее к Единому порталу сообщений разоблачителей подключили НАБУ.

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