ГБР и Нацполицию подключили к Единому порталу сообщений обличителей

Теперь работники ГБР и Нацполиции смогут сообщать на специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что к Единому порталу сообщений обличителей (далее – Портал) подключены Национальная полиция Украины и Государственное бюро расследований. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

Теперь работники этих органов смогут сообщать на специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

В НАПК отметили, что в течение 60 дней от запуска Портала будут подключены министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации. В течение 90 рабочих дней – Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетная палата, КСУ, государственные компании. Далее – областные, городские, сельские и поселковые советы.

Ранее к Единому порталу сообщений разоблачителей подключили НАБУ.

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