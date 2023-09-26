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ДБР та Нацполіцію підключили до Єдиного порталу повідомлень викривачів

10:38, 26 вересня 2023
Відтепер працівники ДБР та Нацполіції зможуть повідомляти на спеціальному ресурсі про ті факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.
ДБР та Нацполіцію підключили до Єдиного порталу повідомлень викривачів
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що до Єдиного порталу повідомлень викривачів (далі – Портал) підключено Національну поліцію України та Державне бюро розслідувань. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

Відтепер працівники цих органів зможуть повідомляти на спеціальному ресурсі про ті факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

У НАЗК зазначили, що протягом 60 днів від запуску Порталу буде підключено міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні (військові) адміністрації. Протягом 90 робочих днів – Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо. Далі – обласні, міські, сільські та селищні ради.

Раніше до Єдиного порталу повідомлень викривачів підключили НАБУ.

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