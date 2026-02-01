Россияне нанесли удар по роддому в Запорожье, фото и видео

Среди пострадавших — две женщины, которые находились на осмотре во время вражеского удара.

В воскресенье, 1 февраля, россияне нанесли удар по родильному дому в городе Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительным данным, на данный момент известно о шести раненых в результате вражеского удара.

«Среди пострадавших — две женщины, которые находились на осмотре во время вражеского удара», — заявил он.

Чем именно бил враг, не уточняется, однако примерно за час до этого Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении Запорожья и области.

