Росіяни завдали удару по пологовому будинку Запоріжжя, фото та відео

У неділю, 1 лютого, росіяни завдали удару по пологовому будинку умісті Запоріжжя. Про це повідомив глави Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, наразі відомо про шістьох поранених внаслідок ворожого удару.

«Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару», - заявив він.

Чим саме бив ворог не уточнюється, однак приблизно за годину до цього Повітряні сили попереджали про пуски КАБів у напрямку Запоріжжя та області.

