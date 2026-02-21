  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве дети заблудились в канализации: их спасали патрульные и ГСЧС, видео

17:21, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дети сами позвонили на 112 и сообщили, что замерзли и не могут выбраться из подземной сети.
В Киеве дети заблудились в канализации: их спасали патрульные и ГСЧС, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители совместно со спасателями провели операцию по спасению детей, которые заблудились в канализационной сети под столицей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации патрульной полиции Киева, сообщение на спецлинию 112 поступило от самих детей. Они рассказали, что оказались в подземных коммуникациях, замерзли и нуждаются в помощи.

Канализационная система является зоной повышенной опасности: там возможны обвалы, скопление токсичных газов и внезапные подтопления. Учитывая риски, экипажи немедленно отправились на поиски.

К операции привлекли спасателей ГСЧС. Совместными усилиями обследовали люки и участки дождевой канализации. Детей оперативно обнаружили в ливневой системе на улице Хрещатик.

Патрульные успокоили детей, после чего спасатели подняли их на поверхность. По предварительной информации, медицинской помощи они не нуждались.

На месте работали сотрудники подразделения ювенальной превенции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

В полиции призвали родителей напоминать детям о правилах безопасности и объяснять риски пребывания в опасных местах. Правоохранители подчеркивают: своевременное реагирование и слаженное взаимодействие служб позволяют предотвратить трагические последствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция дети ГСЧС Киев патрульная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]