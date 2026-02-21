В Киеве дети заблудились в канализации: их спасали патрульные и ГСЧС, видео

Дети сами позвонили на 112 и сообщили, что замерзли и не могут выбраться из подземной сети.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители совместно со спасателями провели операцию по спасению детей, которые заблудились в канализационной сети под столицей.

По информации патрульной полиции Киева, сообщение на спецлинию 112 поступило от самих детей. Они рассказали, что оказались в подземных коммуникациях, замерзли и нуждаются в помощи.

Канализационная система является зоной повышенной опасности: там возможны обвалы, скопление токсичных газов и внезапные подтопления. Учитывая риски, экипажи немедленно отправились на поиски.

К операции привлекли спасателей ГСЧС. Совместными усилиями обследовали люки и участки дождевой канализации. Детей оперативно обнаружили в ливневой системе на улице Хрещатик.

Патрульные успокоили детей, после чего спасатели подняли их на поверхность. По предварительной информации, медицинской помощи они не нуждались.

На месте работали сотрудники подразделения ювенальной превенции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

В полиции призвали родителей напоминать детям о правилах безопасности и объяснять риски пребывания в опасных местах. Правоохранители подчеркивают: своевременное реагирование и слаженное взаимодействие служб позволяют предотвратить трагические последствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.