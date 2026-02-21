У Києві діти заблукали в каналізації: їх рятували патрульні та ДСНС, відео

Діти самі подзвонили на 112 і повідомили, що змерзли та не можуть вибратися з підземної мережі.

У Києві правоохоронці спільно з рятувальниками провели операцію з порятунку дітей, які заблукали в каналізаційній мережі під столицею.

За інформацією патрульної поліції Києва, повідомлення на спецлінію 112 надійшло від самих дітей. Вони розповіли, що опинилися в підземних комунікаціях, змерзли та потребують допомоги.

Каналізаційна система є зоною підвищеної небезпеки: там можливі обвали, скупчення токсичних газів і раптові підтоплення. З огляду на ризики екіпажі негайно вирушили на пошуки.

До операції залучили рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями обстежили люки та ділянки дощової каналізації. Дітей оперативно виявили у зливній системі на вулиці Хрещатик.

Патрульні заспокоїли дітей, після чого рятувальники дістали їх на поверхню. За попередньою інформацією, медичної допомоги вони не потребували.

На місці працювали працівники підрозділу ювенальної превенції, які з’ясовують усі обставини події.

У поліції закликали батьків нагадувати дітям про правила безпеки та пояснювати ризики перебування в небезпечних місцях. Правоохоронці наголошують: своєчасне реагування та злагоджена взаємодія служб дозволяють запобігти трагічним наслідкам.

