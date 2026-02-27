  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве наказали водителя BMW, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки — видео

07:00, 27 февраля 2026
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя BMW, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки — видео
В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы оперативно отреагировали на нарушение: остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожной разметки) КУоАП.

В полиции напомнили, что двойная сплошная линия дорожной разметки разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре и более полосы движения, либо на участках дорог с тремя полосами. Пересекать такую линию запрещено.

Национальная полиция полиция Киев

