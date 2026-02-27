У Києві покарали водія BMW, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори оперативно відреагували на порушення: зупинили керманича та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) КУпАП.

У поліції нагадали, що подвійна суцільна лінія дорожньої розмітки поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома смугами. Лінію перетинати забороняється.

