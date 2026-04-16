В Ивано-Франковске из уха пациентки извлекли паука — женщина жаловалась на боль и заложенность

В Ивано-Франковске во время медицинского осмотра у пациентки обнаружили паука в ухе. Об этом случае сообщили в КНП «Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета».

Женщина обратилась к врачам с жалобами на боль и ощущение заложенности левого уха. Во время осмотра другого уха медики неожиданно обнаружили инородное тело — паука, который проник глубоко в слуховой проход, почти до барабанной перепонки.

По словам врача-отоларинголога Андрианы Мельник, подобные случаи случаются чаще в теплое время года, чем может показаться. Специалисты подчеркивают, что в случае попадания насекомого в ухо нельзя пытаться удалить его самостоятельно.

Медики объясняют, что такие попытки могут привести к травмированию слухового прохода или повреждению барабанной перепонки. Также не рекомендуется закапывать какие-либо жидкости, поскольку это может активизировать движение насекомого и затруднить его удаление.

Отдельно врачи обращают внимание, что ушная сера выполняет защитную функцию — задерживает пыль, микроорганизмы и мелких насекомых. Чрезмерная гигиена может нарушить этот естественный барьер и повысить риск попадания инородных тел в слуховой проход.

