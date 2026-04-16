  1. Відео
  2. / В Україні

В Івано-Франківську з вуха пацієнтки дістали павука – жінка скаржилася на біль і закладеність

07:41, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Медики виявили комаху глибоко у слуховому проході під час огляду.
В Івано-Франківську під час медичного огляду у пацієнтки виявили павука у вусі. Про випадок повідомили в КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради».

Жінка звернулася до лікарів зі скаргами на біль і відчуття закладеності лівого вуха. Під час огляду іншого вуха медики несподівано виявили стороннє тіло — павука, який проник глибоко у слуховий прохід, майже до барабанної перетинки.

За словами лікарки-отоларинголога Андріани Мельник, подібні випадки трапляються частіше у теплу пору року, ніж може здаватися. Фахівці наголошують, що у разі потрапляння комахи у вухо не можна намагатися видалити її самостійно.

Медики пояснюють, що такі спроби можуть спричинити травмування слухового проходу або пошкодження барабанної перетинки. Також не рекомендується закапувати будь-які рідини, оскільки це може активізувати рух комахи та ускладнити її видалення.

Окремо лікарі звертають увагу, що вушна сірка виконує захисну функцію — затримує пил, мікроорганізми та дрібних комах. Надмірна гігієна може порушити цей природний бар’єр і підвищити ризик потрапляння сторонніх тіл у слуховий прохід.

Івано-Франківськ тварини медицина

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]