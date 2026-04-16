В Івано-Франківську з вуха пацієнтки дістали павука – жінка скаржилася на біль і закладеність

Медики виявили комаху глибоко у слуховому проході під час огляду.

В Івано-Франківську під час медичного огляду у пацієнтки виявили павука у вусі. Про випадок повідомили в КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради».

Жінка звернулася до лікарів зі скаргами на біль і відчуття закладеності лівого вуха. Під час огляду іншого вуха медики несподівано виявили стороннє тіло — павука, який проник глибоко у слуховий прохід, майже до барабанної перетинки.

За словами лікарки-отоларинголога Андріани Мельник, подібні випадки трапляються частіше у теплу пору року, ніж може здаватися. Фахівці наголошують, що у разі потрапляння комахи у вухо не можна намагатися видалити її самостійно.

Медики пояснюють, що такі спроби можуть спричинити травмування слухового проходу або пошкодження барабанної перетинки. Також не рекомендується закапувати будь-які рідини, оскільки це може активізувати рух комахи та ускладнити її видалення.

Окремо лікарі звертають увагу, що вушна сірка виконує захисну функцію — затримує пил, мікроорганізми та дрібних комах. Надмірна гігієна може порушити цей природний бар’єр і підвищити ризик потрапляння сторонніх тіл у слуховий прохід.

