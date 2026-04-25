Украинские дроны впервые достигли Урала – взрывы в Екатеринбурге и Челябинске

Украинские беспилотники впервые достигли территории российского Урала, преодолев рекордное расстояние. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, в российском Екатеринбурге средства радиоэлектронной борьбы направили дрон в жилой дом, в результате чего пострадали шесть человек. Погибших, по имеющейся информации, нет.

Также, как отметил Стерненко, взрывы были слышны в Челябинске.

Он добавил, что, по сообщениям российских источников, во время полета, который длился около 10 часов, беспилотники не встретили противодействия со стороны противовоздушной обороны.

По оценке советника министра обороны, расстояние от Украины до этих регионов превышает 1800 километров.

