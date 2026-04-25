Украинские дроны впервые достигли Урала – взрывы в Екатеринбурге и Челябинске

22:00, 25 апреля 2026
По словам советника министра обороны Сергея Стерненко, беспилотники преодолели более 1800 км.
Украинские беспилотники впервые достигли территории российского Урала, преодолев рекордное расстояние. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, в российском Екатеринбурге средства радиоэлектронной борьбы направили дрон в жилой дом, в результате чего пострадали шесть человек. Погибших, по имеющейся информации, нет.

Также, как отметил Стерненко, взрывы были слышны в Челябинске.

Он добавил, что, по сообщениям российских источников, во время полета, который длился около 10 часов, беспилотники не встретили противодействия со стороны противовоздушной обороны.

По оценке советника министра обороны, расстояние от Украины до этих регионов превышает 1800 километров.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

