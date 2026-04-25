Українські дрони вперше досягли Уралу – вибухи в Єкатеринбурзі та Челябінську

За словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, безпілотники подолали понад 1800 км.

Українські безпілотники вперше досягли території російського Уралу, подолавши рекордну відстань. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

За його словами, у російському Єкатеринбурзі засоби радіоелектронної боротьби спрямували дрон у житловий будинок, унаслідок чого постраждали шестеро людей. Загиблих, за наявною інформацією, немає.

Також, як зазначив Стерненко, вибухи було чутно в Челябінську.

Він додав, що, за повідомленнями російських джерел, під час польоту, який тривав близько 10 годин, безпілотники не зустріли протидії з боку протиповітряної оборони.

