  1. Відео
  2. / В Україні

Українські дрони вперше досягли Уралу – вибухи в Єкатеринбурзі та Челябінську

22:00, 25 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, безпілотники подолали понад 1800 км.
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські безпілотники вперше досягли території російського Уралу, подолавши рекордну відстань. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, у російському Єкатеринбурзі засоби радіоелектронної боротьби спрямували дрон у житловий будинок, унаслідок чого постраждали шестеро людей. Загиблих, за наявною інформацією, немає.

Також, як зазначив Стерненко, вибухи було чутно в Челябінську.

Він додав, що, за повідомленнями російських джерел, під час польоту, який тривав близько 10 годин, безпілотники не зустріли протидії з боку протиповітряної оборони.

За оцінкою радника міністра оборони, відстань від України до цих регіонів перевищує 1800 кілометрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна війна дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]