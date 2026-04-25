Пограничники спасли косулю, запутавшуюся в антидроновых сетях на фронте – видео

Военные артиллерийского подразделения бригады «Помста» освободили животное во время выполнения боевого задания.

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины спасли дикую косулю, которая запуталась в антидроновых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Инцидент произошел во время выполнения боевого задания бойцами артиллерийского подразделения UNIT-A пограничной бригады «Помста». Вблизи дороги военные заметили косулю, которая не могла самостоятельно выбраться из сетки, предназначенной для противодействия дронам.

Пограничники осторожно освободили животное из ловушки. Косуля не получила травм и после спасения убежала в лес.

В ГПСУ отметили, что даже во время боевых действий военные остаются внимательными к живой природе и помогают животным в сложных ситуациях.

