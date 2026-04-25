  1. Видео
  2. / В Украине

Пограничники спасли косулю, запутавшуюся в антидроновых сетях на фронте – видео

23:00, 25 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военные артиллерийского подразделения бригады «Помста» освободили животное во время выполнения боевого задания.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины спасли дикую косулю, которая запуталась в антидроновых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел во время выполнения боевого задания бойцами артиллерийского подразделения UNIT-A пограничной бригады «Помста». Вблизи дороги военные заметили косулю, которая не могла самостоятельно выбраться из сетки, предназначенной для противодействия дронам.

Пограничники осторожно освободили животное из ловушки. Косуля не получила травм и после спасения убежала в лес.

В ГПСУ отметили, что даже во время боевых действий военные остаются внимательными к живой природе и помогают животным в сложных ситуациях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]